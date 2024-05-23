Общая площадь пожаров составила 1405 га.

С начала 2024 года во Владимирской области произошли пожары в шести лесах, которые уничтожили площадь в 1,405 гектаров, как сообщили в четверг, 23 мая, в ГУ МЧС региона.В результате возгорания сухой травы в 170 местах площадь пожаров превысила 177 гектаров. В населенных пунктах произошло 84 пожара, а за их пределами – 86. Поджигателей задокументировали в 151 случае. В результате административного преследования были привлечены к ответственности 79 человек, 56 должностных лиц и 7 юридических лиц, общая сумма штрафов составила 815 тысяч рублей.