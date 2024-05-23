Сегодня, 23 мая, в 11.00 на улицы региональной столицы выедет «Литературный троллейбус».

Сегодня, 23 мая, в 11.00 на улицы региональной столицы выедет «Литературный троллейбус». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Уникальный транспорт будет курсировать по кольцевому маршруту до 14.00. Жителей и гостей города приглашают совершить увлекательную поездку, во время которой пассажиры смогут принять участие в конкурсах и викторинах, послушать стихи, узнать о новых книгах и получить подарки.Отмечается, что организатором акции выступает областная научная библиотека. Мероприятие приурочено к Дню славянской письменности и культуры.