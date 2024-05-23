Во Владимире выйдет на маршрут Литературный троллейбус Литературный троллейбус — это традиционная...

Во Владимире выйдет на маршрут Литературный троллейбусЛитературный троллейбус — это традиционная весенняя акция. В салоне общественного транспорта будут звучать литературная и краеведческая экскурсии по историческим местам областной столицы, а также стихи и отрывки из произведений классиков и владимирских авторов.Помимо этого пройдут литературные конкурсы и викторины, обзоры книжных новинок и встречи с местными писателями. Об этом сообщили В пресс-службе Владимирской областной научной библиотеки.23 мая 2024 года Литературный троллейбус выйдет на маршрут №8 и будет курсировать по городскому «кольцу» с 11:00 до 14:00.«В этом году традиционная экскурсия по историческим местам города будет дополнена рассказом о двух знаменательных литературных датах – о 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина и 100-летии владимирского поэта и писателя В.А. Солоухина, к юбилею которого в библиотеке проходит Культурно-просветительский проект «Год с Владимиром Солоухиным», - уточнили организаторы.К слову, узнать Литературный троллейбус на улицах Владимира будет несложно: он украшен воздушными шарами и плакатами с призывами к чтению.Фото: пресс-служба Владимирской областной научной библиотеки