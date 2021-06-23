На одной из дорог Михайловского района в Приморском крае автомобиль Honda CRV съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся на крышу, передает . В салоне находились два ребенка и их 41-летняя меть. ..

На одной из дорог Михайловского района в Приморском крае автомобиль Honda CRV съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся на крышу, передает . В салоне находились два ребенка и их 41-летняя меть. Женщина во время движения заметила, что кто-то ползет у нее по плечу. Оказалось, что это был клещ. Она попыталась с ним разобраться на ходу, но отвлеклась от дороги и потеряла управление. Все, находившиеся в автомобиле, пострадали.