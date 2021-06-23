УФНС напоминает, что практически любую услугу можно получить дистанционно. На сайте доступно более 60 сервисов.

Из-за коронавируса с 28 июня личный приём налогоплательщиков в отделениях ФНС России во Владимирской области будет организован по предварительной записи через онлайн-сервис. Об этом рассказали в региональном Управлении Федеральной налоговой службы.«Налогоплательщики, записавшиеся на приём, должны использовать средства индивидуальной защиты. Документы и отчётность можно будет оставить в специальном боксе для приёма корреспонденции. Рекомендуется указывать на документах номера контактных телефонов», - сообщили в пресс-службе ведомства.УФНС напоминает, что большинство услуг можно получить дистанционно. На сайте доступно более 60 сервисов.«В личном кабинете можно заплатить налоги, уточнить информацию по имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи», - уточнили в налоговой.