Эпидемиолог рассказал, что поможет создать вакцину от коронавируса с пожизненной защитой.

Эпидемиолог рассказал, что поможет создать вакцину от коронавируса с пожизненной защитой.Эпидемия коронавируса, которую ВОЗ объявила в 2020 году, не отступает. В России за сутки от ковида умерли 548 человек. Это максимум с 11 февраля. Тем временем власти продолжают борьбу с распространением коронавирусной инфекции всеми возможными способами.Эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что может помочь остановить эпидемию. По мнению врача, в дело должна включиться генетика. Именно эта область науки поможет создать вакцину, которая способна создать пожизненную защиту от ковида, пишет URA.ru.Медик призвал все специализированные лаборатории, вырабатывающие иммунобиологические вакцины, поставить себе цель по достижению такой цели – создать универсальную защиту. Главное будет установить закономерности в генах, которые отвечают за выработку пожизненного иммунитета к коронавирусу.Шунков добавил, что у людей есть иммунитет ко многим вируса на уровне генов, а значит, и ковид поддается той же схеме.Доктор биологических наук Илья Зазаров-Гезехус уже поддержал идею Шункова. Он считает, что человечество на пороге нового научного открытия. Однако в данном вопросе есть сложности. Дело в том, что эксперименты с человеческим геномом осуждаются из этических соображений.Ранее ВОЗ оценила эффективность всех существующих в мире вакцин против штамма "дельта". Они остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности.