В самом сердце ADG group был инициирован проект под кодовым названием утиные истории. Это своеобразная программа доступного жилья для пернатых.

В самом сердце ADG group был инициирован проект под кодовым названием "утиные истории". Это своеобразная программа доступного жилья для пернатых.На Амбулаторном пруду в районе Аэропорт в Северном административном округе разместили плавучий домик для уток.Слава о проекте быстро разнеслась по столице. Новую партию "таункряусов" уже зарезервировали утиные омбудсмены Алтуфьевского района."Сегодня, в день летнего солнцестояния (во всех смыслах этого слова) мы торжественно спустили этот первый уникальный плавучий дом, своего рода лодку любви, в котором смогут разместиться сразу две семьи пернатых", – рассказали в ADG group.Домик для уток построен по всем стандартам качества. Символика "Место встречи" украсит гладь Амбулаторного Пруда у центра “Место встречи Баку” в районе Аэропорт.