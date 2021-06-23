Стали известны имена первых победителей розыгрыша автомобилей среди участников вакцинации в Москве

Стали известны имена первых победителей розыгрыша автомобилей среди участников вакцинации в МосквеВ эфире телеканала "Москва 24" разыграли первые пять главных призов для жителей столичного региона, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Имена счастливых обладателей автомобилей в скором времени будут опубликованы на официальном сайте мэра Москвы –mos.ru– и на портале m24.ru.Отметим, что следующие розыгрыши машин пройдут 30 июня, а также 7 и 14 июля в рамках программы стимулирования вакцинации. Узнать подробные условия конкурса и записаться на прививку можно на сайте .Так, принять участие в розыгрыше автомобилей стоимостью порядка миллиона рублей могут граждане, которые с 14 июня по 11 июля впервые получает первый компонент вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации. Каждую неделю случайным образом будут выбираться участники, сделавшие прививку за прошедшие семь дней. Организаторы свяжутся с победителями и объяснят, как забрать свой ценный подарок.Кроме того, для жителей столицы старше 60 лет действует поощрительная программа "". Участники получат после вакцинации подарочную карту или призовые баллы, которые можно использовать для оплаты товаров и услуг у партнеров акции.Отметим, что сделать прививку от ковида в столице может любой желающий старше 18 лет. Вакцинацию по предварительной записи проводят в ста пунктах на базе городских поликлиник. Без записи ее можно пройти в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, семи центрах госуслуг, а также в павильонах "Здоровая Москва".