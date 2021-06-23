Покупка и содержание кассовых аппаратов становится непосильной ношей для малого бизнеса. Из-за этого некоторые российские предприниматели предпочитают работать в серой зоне. Снизить издержки поможет мобильное приложение, считает глава комитета по инновациям партии Новые люди Вячеслав Демченко.

Покупка и содержание кассовых аппаратов становится непосильной ношей для малого бизнеса. Из-за этого некоторые российские предприниматели предпочитают работать в "серой" зоне. Снизить издержки поможет мобильное приложение, считает глава комитета по инновациям партии "Новые люди" Вячеслав Демченко.В 2019 году бывший министр экономического развития Максим Орешкин назвал инициативу замены кассовых аппаратов мобильным приложением интересной. Но в течение последующих двух лет эту идею активно не обсуждали. Теперь за ее продвижение взялись члены партии "Новые люди".По мнению Вячеслава Демченко, онлайн-кассы не только позволят сэкономить, но и ускорят цифровизацию бизнеса. Глава комитета по инновациям считает, что оттягивать это решение нельзя, потому что 1 июля 2021 года заканчивается отсрочка по применению контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей без сотрудников. С этой даты представители малого бизнеса обязаны пробивать чеки и использовать ККТ в расчетах.Эксперт "Новых людей" отметил, что уход в "серую зону" чреват штрафами до 50% от выручки и разорениями. Те, кто так не поступает, покупают ККТ. Причем недорогие автономные кнопочные онлайн-кассы годятся только для небольших бизнесов в сфере услуг или в магазине с редко меняющейся номенклатурой, подчеркнул Демченко."С маркированными товарами кассы без модернизации не работают. А для обновлений под нормы закона требуется выезд специалиста на место. Все эти платные модернизации очень скоро перевесят выгоду от малой цены самой кассы", – предупредил эксперт партии по инновациям.Расширение перечня товаров, подлежащих маркировке, также подливает масла в огонь. К 2024 году правительство хочет сделать систему обязательной для всех видов товаров и услуг. А это означает невозможность работы без кассовых аппаратов. Предпринимателям придется покупать фискальный регистратор, к которому потребуется управляющее устройство с кассовой программой."То есть, кроме самого регистратора, который стоит определенных денег, придется потратиться еще и на планшет, ноутбук или ПК. Или установить смарт-терминалы, которые тоже могут стоить десятки тысяч рублей", – напомнил Демченко.“Новые люди” предлагают в качестве альтернативы ККТ разрешить малому бизнесу и самозанятым использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов. Членам партии очевидно, что это не повлечет за собой снижения качества обслуживания людей.