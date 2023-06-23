Мнения о компании «Этажи» действующих и бывших сотрудников, клиентов региональных отделений.

Отзывы о компании могут помочь принять решение о сотрудничестве с ней. Сфера недвижимости – одна из тех, где можно заработать очень неплохие деньги. Привлекает в ней соискателей и то, что там есть специальности с низким порогом входа. И то, что в ней практические нет потолка в заработке, ведь очень многое зависит от количества и качества закрытых специалистом сделок.

Но то, что в данную сферу приходят в большом количестве люди, не имеющие опыта, иногда вызывает недопонимание между работодателем и сотрудником. Что отражается и в отзывах. Для начала тому, кто хочет поработать в области недвижимости, стоит познакомиться с ожиданиями клиентов. Сделать это можно, прочитав положительные отзывы о работе с сотрудниками из компании «Этажи»: https://tomsk.etagi.com/otzyvy-sotrudnikov/. Анализ таких мнений покажет не только то, что ожидают увидеть клиенты, но и как организована работа. Например, быстро или медленно происходит оформление сделок, коммерческая или жилая недвижимость чаще всего в фокусе внимания и пр. Может быть упомянута и специфика региона.

Если анализировать отзывы, можно понять, что клиенты ожидают вежливости, внимательности, компетентности и помощи на различных этапах сделки. Многие отмечают активность и инициативность сотрудников как плюс, их готовность вникать в проблемы. Именно это работает на положительную репутацию сотрудников.

Важные моменты в отзывах сотрудников

Если соискателю понятно, что он по своим профессиональным и личностным качествам подходит для конкретной работы, то ему стоит внимательно изучить отзывы бывших и действующих работников. Для риелтора критично, чтобы ему предлагалась возможность достигнуть высокого уровня дохода. Многих отпугивает то, что нет ставки. Но в сфере недвижимости зачастую ее нет, или она минимальная. Хорошие деньги можно получить только в том случае, если активно работать с клиентами. Потолка по заработку в этом случае нет. Самое главное, что стоит поискать в отзывах – насколько в офисе сильна бюрократия, автоматизированы и отлажены ли процессы, хорошо ли организовано взаимодействие отделов. Обычно по этим моментам на «Этажи» отзывы весьма положительные. А это означает то, что риелтор может быть уверен в том, что его сделки не будут встречать никаких препятствий, и все пройдет без проволочек.

Чаще всего начинают карьеру риелторы с жилой недвижимости. В отзывах на компанию часто встречается упоминание о том, что у сотрудников есть возможность работать с объектами из разных сегментов.