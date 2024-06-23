Мужчина из Гусь-Хрустального остался без водительских прав категории «В, В1 (AS), С, С1» благодаря прокурору. Дело в том, что у гусевчанина есть диагноз – параноидная шизофрения. С такой

Мужчина из Гусь-Хрустального остался без водительских прав категории «В, В1 (AS), С, С1» благодаря прокурору. Дело в том, что у гусевчанина есть диагноз – параноидная шизофрения. С такой болезнью водить запрещено. Однако права у мужчины были и действовали до 2029 года. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что, согласно данным учреждения здравоохранения, нет оснований для снятия пациента с