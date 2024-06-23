В Гусь-Хрустальном семья через суд добивается восстановления жилищных прав...

В Гусь-Хрустальном семья через суд добивается восстановления жилищных прав ребёнка-инвалидаГусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой была проведена проверка по обращению местной жительницы.Выяснилось, что десятилетняя дочь заявительницы является ребенком-инвалидом. И постановлением главы города в 2023 году девочка включена в список граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан.При этом ребёнок вместе с матерью проживает в однокомнатной квартире в которой зарегистрировано ещё три члена семьи.«… Семья заявительницы состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, признана малоимущей. Таким образом, в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения права несовершеннолетней, поскольку жилым помещением она не обеспечена. По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города обеспечить несовершеннолетнюю во внеочередном порядке отдельным благоустроенным жилым помещением по договору социального найма с учетом права на дополнительную жилую площадь…» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Требования судом были удовлетворены. В данный момент исполнение решения находится на контроле надзорного органа.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений