В Киржаче суд вынес приговор в отношении торговца марихуаной.
Киржачский районный суд вынес...
В Киржаче суд вынес приговор в отношении торговца марихуаной.
Киржачский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя.
Установлено, что с мая по июнь 2023 года осужденный в доме и теплице, расположенных в Киржаче, незаконно вырастил наркотикосодержащие растения конопли, после чего сорвал и высушил части растений, получив наркотическое средство каннабис.
Часть наркотика мужчина с целью последующего сбыта хранил при себе, а часть - продал своему знакомому.
В июне прошлого года в ходе «Проверочной закупки» наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному 5 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений