В Киржаче суд вынес приговор в отношении торговца марихуаной. Киржачский районный суд вынес...

В Киржаче суд вынес приговор в отношении торговца марихуаной.Киржачский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя.Установлено, что с мая по июнь 2023 года осужденный в доме и теплице, расположенных в Киржаче, незаконно вырастил наркотикосодержащие растения конопли, после чего сорвал и высушил части растений, получив наркотическое средство каннабис.Часть наркотика мужчина с целью последующего сбыта хранил при себе, а часть - продал своему знакомому.В июне прошлого года в ходе «Проверочной закупки» наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному 5 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений