Во Владимирской области расследуют уголовное дело по факту избиения участника СВО. В эфире...

Во Владимирской области расследуют уголовное дело по факту избиения участника СВО.В эфире федерального канала вышел сюжет об избиении участника специальной военной операции группой молодых людей, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.По поручению руководителя следственного управления инициирована передача материалов проверки из органов внутренних дел в производство следователей регионального СК.Следователем СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («хулиганство, совершенное группой лиц»).Сообщается, что по предварительным данным, в ночное время 12 мая 2024 года возле одного из клубов в городе Александрове группа молодых людей, «руководствуясь хулиганскими побуждениями, проявляя явное неуважение к обществу, причинила телесные повреждения участнику специальной военной операции».В настоящее время один из фигурантов задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Устанавливаются и иные лица, причастные к совершению данного преступления.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области