Модель, певица и актриса Алена Кравец – эталон женской красоты. Хрупкая блондинка, утонченная, рафинированная – мужчины таких не пропускают. Но вот беда – придирчивой Кравец сложно угодить. Она очень требовательна и к себе, и к окружающим, поэтому считает, что мужчина рядом с ней должен соответствовать самым высоким критериям. Кажется, после долгих поисков, она такого нашла.

Модель, певица и актриса Алена Кравец – эталон женской красоты. Хрупкая блондинка, утонченная, рафинированная – мужчины таких не пропускают. Но вот беда – придирчивой Кравец сложно угодить. Она очень требовательна и к себе, и к окружающим, поэтому считает, что мужчина рядом с ней должен соответствовать самым высоким критериям. Кажется, после долгих поисков, она такого нашла.На странице Кравец в социальной сети Instagram появилось весьма недвусмысленное фото – Алену нежно обнимает белокурый красавец-атлет. Неизвестно, что их связывает, но, кажется, что такие объятия и такие прикосновения не могут быть простой дружбой. Слишком близко, слишком нежно, слишком откровенно!.."А как же муж? Алена, вроде, не в разводе пока. Как он реагирует на подобные кадры", "Очередной любовник?" – задаются риторическими вопросами многочисленные поклонники Алены.Сама она предпочитает пока избегать конкретики, правда, в публикации прозрачно намекнула, что этот парень соответствует ее представлениям о прекрасном. "Настоящим мужчинам нравятся хрупкие, утонченные девушки, такие как я, – пишет Алена. – Ведь нас хочется защищать, жалеть и любить. А когда перед мужчиной стоит мужеподобная баба, все естественные для мужчины желания пропадают – от кого такую защищать? Она сама может по морде дать".Стоит заметить, что недавно разгорелся скандал – Кравец выложила фотографию известной спортсменки, снятой со спины и написала, что подобные перекаченные женщины не могут нравиться мужчинам. Что тут началось! Спортсменка стала грозить судом, ее друзья-атлеты были готовы забросать Алену гантелями, побить штангами и четверовать на турнике."Я поняла, что вызываю противоречивые чувства у атлетов. Мужчины меня хотят защитить, согреть, окружить теплом. Женщины же завидуют и хотят сжить со свету только за то, что я хрупкая, худая, утонченная, без стероидов и анаболиков", – остроумно заметила на эту возню вокруг себя главная светская львица Москвы.