Звезда сериала Содержанки совсем скоро подарит супругу второго ребенка. 40-летняя Александра Ребенок мечтала о пополнении в семье.

Звезда сериала "Содержанки" совсем скоро подарит супругувторого ребенка. 40-летняя Александра Ребенок мечтала о пополнении в семье.Артистка тщательно скрывала интересное положение. Толькосейчас, когда до появления крохи осталось совсем немного, Александра Ребенокрешила обнародовать информацию о беременности.Звезда сериала "Содержанки" поведала, что давно думала овтором малыше. Артистка не хотела, чтобы ее сын ощущал себя одиноким. Супруг срадостью поддержал желание знаменитости.Александра подчеркнула, что оставляя ребенка с няней, всегдаиспытывает чувство вины. Актриса видит, что мальчику не хватает общения.Кроха нуждается в друге. Ребенок сама росла с братом, и не понаслышке знает,как хорошо взрослеть вместе."Когда ребенок с няней остается один, он с ней остается, акогда они вдвоем, они остаются вдвоем, и у них есть няня, которая за нимиприсматривает", – рассудила звезда сериала "Содержанки".1 Июл 2020 в 11:40 PDTАлександра призналась, что сейчас проходит через период "гнездования"– она активно улучшает свое жилище. Практически всю беременность в домезнаменитости идет ремонт.Первое время звезде не везло со строительнымибригадами. Артистке самой приходилось разбираться в сантехнике и электрике.Впрочем, заниматься обустройством жилплощади Ребенок совсем не в тягость. Артисткаполучает удовольствие от процесса. Даже на родительской даче Александра сделалаперестановку. В загородном доме все перекрасили,передвинули и перевесили.23 Июл 2020 в 3:33 PDT