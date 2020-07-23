Состоялось очередное заседание по искам семьи Жанны Фриске к Дмитрию Шепелеву. Родителям певицы удалось взыскать с телеведущего кругленькую сумму.

Состоялось очередное заседание по искам семьи Жанны Фриске к Дмитрию Шепелеву. Родителям певицы удалось взыскать с телеведущего кругленькую сумму.Дмитрий Шепелев недавно устроился на телеканал ТНТ. Не успел он освоиться на новом месте и втянуться в работу, как появились проблемы.Шоумен представляет в суде интересы сына, которого ему родила гражданская жена Жанна Фриске. Именно на его имя родители артистки подают иски.Пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая отметила, что суд взыскал в пользу отца звезды Владимира Фриске 7 211 071 рубль. Есть и расходы по оплате госпошлины – 44 256 рублей.29 Ноя 2018 в 5:21 PSTКак писали "Дни.ру", скандальное дело с участием Шепелева затянулось. Родственники Фриске должны были вернуть "Русфонду" средства, выделены на лечение звезды от рака. В 2019 году организация добилась возмещения необходимой суммы.Ранее стало известно, что будет вести новое семейное телешоу "Ты как я" от Comedy Club Production. Оно стартует на ТНТ осенью. В нем примут участие российские звезды со своими детьми.Об уходе с Первого канала телеведущий объявил в феврале. Он признался, что устал от формата программы "На самом деле".