Президент России Владимир Путин 23 июля провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, передает . В Кремле отметили, что беседа лидеров двух стран была ..

Президент России Владимир Путин 23 июля провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, передает "". В Кремле отметили, что беседа лидеров двух стран была конструктивной.В пресс-службе президента раскрыли содержание разговора. В частности, обсуждались стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, а также самый широкий круг проблем международной безопасности.