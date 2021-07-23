В Токио в пятницу, 23 июля, стартуют летние Олимпийские игры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал удачи российским атлетам.

В Токио в пятницу, 23 июля, стартуют летние Олимпийские игры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал удачи российским атлетам.Из-за двухлетних санкций спортсмены из РФ будут выступать под названием команды Олимпийского комитета России (ROC – Russian Olympic Committee). Наши атлеты не имеют права на национальный флаг, в их честь не будет звучать государственный гимн.Лавров пожелал российским олимпийцам только побед вне зависимости от того, в каких нарядах они появятся. В нашей команде есть очень сильные представители почти во всех видах спорта, заявил министр ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".Глава МИДа обратил внимание на название команды Олимпийского комитета России (ROC) и вспомнил о песне группы Queen "We will rock you"."А переводится огрублено это как: "Мы вас разгромим". Ну раз нам такую аббревиатуру одобрили, символизм обязывает всех побеждать", – добавил глава внешнеполитического ведомства.Сергей Лавров входит в общефедеральную часть списка "Единой России" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, главврачом "Коммунарки" Денисом Проценко, сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 июня.