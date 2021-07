× HTML-Код для вставки в блог или сайт

Лавров поддержал российских олимпийцев и вспомнил песню We will rock you - В Токио в пятницу, 23 июля, стартуют летние Олимпийские игры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал удачи российским атлетам.