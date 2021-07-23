Бывший кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская побывала в США, встретилась с госсекретарем США, с советником президента Джо Байдена и дала ряд интервью.

Бывший кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская побывала в США, встретилась с госсекретарем США, с советником президента Джо Байдена и дала ряд интервью.Как выяснилось, Тихановская попросила новых санкций для своей любимой страны. Политик составила целый список отраслей, которые, по ее словам, можно было бы ограничить.В Америке не признают Александра Лукашенко легитимным лидером республики, а значит, спят и видят, как бы поскорее сместить его с поста президента Белоруссии. После визита главного оппозиционера республики Светланы Тихановской в штаты их надежды могут еще больше окрепнуть. Так считает член политсовета ОГП Лев Марголин.Однако, по мнению эксперта, пока такой стратегии у США нет. При этом он отметил, что Тихановская явно не является руководителем протестов в Беларуси. Она скорее выполняет функцию некого символа и представляет интересы некоторых белоруссов за рубежом.Эксперт подчеркнул, что Тихановская имела все шансы донести до американских властей и граждан информацию о происходящем в Белоруссии. А значит, свои задачи она выполнила. Марголин добавил, что Тихановская как раз может подтолкнуть США на формирование стратегии по смещению власти Белоруссии.Эксперт напомнил о недавней встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, эта встреча могла бы дать более положительный эффект. Но у политиков были другие темы и задачи. По словам политолога, США с радостью согласились бы провести в Белоруссии демократические выборы, если бы этого захотел Путин."Мы имеем опыт ситуации в Молдове, где благодаря договоренностям всех сторон был отстранен от власти президент Додон", – рассказал эксперт.Также он привел в качестве примера Армению, где на выборах дважды побеждал демократ Пашинян.