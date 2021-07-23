Скоро станции Юго-Западная, Воробьевы горы и Университет снова откроются для пассажиров.

Скоро станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" снова откроются для пассажиров.Большая кольцевая линия (БКЛ) является самым мощным проектом московского метростроя. Тоннели и станции строят днем и ночью, чтобы жители столицы получили новую ветку подземки. Горожане могут испытывать временные неудобства из-за строительства линии, однако власти делают все возможное, чтобы свести их к минимуму.В понедельник, 26 июля, частично запустят участок Сокольнической линии метро "Спортивная" – "Тропарево", который был закрыт 19-го числа из-за строительства станции "Проспект Вернадского на БКЛ и перехода к ней. Станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" откроются раньше запланированного срока.Поезда, которые следовали из центра до "Спортивной", теперь будут доезжать до "Университета", а подвижные составы, курсирующие между "Коммунаркой" и "Тропарево", – до "Юго-Западной". Движения поездов между "Университетом" и "Юго-Западной" не будет до 9 августа. Станция "Проспект Вернадского" пока будет закрытой.Столичные власти рекомендуют горожанам выбирать альтернативные маршруты через соседние линии метро даже после открытия станций. Это связано с большим пассажиропотоком: автобусы КМ, которые курсируют между "Юго-Западной" и "Университетом" будут сильно загружены.Кстати, в 2021-м открылись две станции Большой кольцевой линии – "Народное ополчение" и "Мневники". До конца этого года заработают еще девять новых станций БКЛ: "Терехово", "Кунецевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино", а также "Каховская", которая была закрыта на реконструкцию два года назад.Например, на "Новаторской" уже уникальный "пламенеющий" потолок. Он будет выполнен из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой оранжевого цвета трех оттенков. Это первая станция московского метро, где применили стекло в качестве отделочного материала потолка.Ранее "Дни.ру" также писали, что на станции метро "Авиамоторная" БКЛ второй этап проходки пешеходного перехода. Для строительства специалисты закрепили грунт и создали специальный защитный экран из труб.