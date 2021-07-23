По прогнозам Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля в ближайший час с сохранением до конца суток во Владимирской области ожидается гроза с дождём ..

По прогнозам Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля в ближайший час с сохранением до конца суток во Владимирской области ожидается гроза с дождём и сильный ветер. Порывы могут достигать 17 м/с.В МЧС напоминают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, ростом числа ДТП, повреждением сельскохозяйственных культур.Жителям региона рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Номера экстренных служб - 101, 112.