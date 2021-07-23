Авария произошла днем 22 июля на автодороге «Афанасово-Петроково-Лесниково» в Муромском районе. По предварительной информации УМВД, 16-летняя девушка – водитель мопеда – при въезде на

Авария произошла днем 22 июля на автодороге «Афанасово-Петроково-Лесниково» в Муромском районе. По предварительной информации УМВД, 16-летняя девушка – водитель мопеда – при въезде на главную дорогу не уступила автомобилю «КАМАЗ», которым управлял 31-летний мужчина. После столкновения водитель фуры съехал в кювет. В результате ДТП девушку и ее 10-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали. /Фото: Подслушано в