Эксперты ОНФ составили рейтинг самых чистых регионов России на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок. Через сервисы Яндекса местные жители сами оценивали состояние площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.

Эксперты ОНФ составили рейтинг самых чистых регионов России на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок. Через сервисы Яндекса местные жители сами оценивали состояние площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.В результате мониторинга (некоторые субъекты РФ не попали в рейтинг из-за незначительного количества обследованных площадок) установлено, что 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов.Контейнерами для раздельного сбора оборудованы 41% контейнерных площадок. Худший результат по чистоте и раздельному сбору мусора в Республике Алтай и Бурятии, лучший - в Москве.Что касается Владимирской области, то всего силами граждан было обследовано по всему региону 532 мусорных площадки. 61% из них содержит информацию о компании, ответственной за вывоз мусора. По этому показателю среди всех субъектов федерации область заняла достойное 4 место, отмечает пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ.По остальным показателям исследования Владимирская область – крепкий середняк. Например, чистыми признаны 257 мусорных площадок (48%). Навесы имеются над 184 площадками (35%). Асфальтное или бетонное покрытие есть у 358 из 532 площадок (67%). А вот информация о раздельном сборе мусора содержат лишь 57 объектов (11%), но и это средник показатель по стране. Удивительно, но контейнеры для раздельного сбора мусора содержат 103 площадки (19%).