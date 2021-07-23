Мошенничество по телефону и с использованием интернета нужно выделить в отдельный и более тяжкий состав преступления, считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Целесообразно рассмотреть вопрос в числе приоритетных после выборов в ГД, отметил политик.

Мошенничество по телефону и с использованием интернета нужно выделить в отдельный и более тяжкий состав преступления, считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Целесообразно рассмотреть вопрос в числе приоритетных после выборов в ГД, отметил политик.Володин предложил внести в статью 159 УК РФ изменения, выделяющие телефонное и интернет-мошенничество в более тяжелый состав. Каждый причастный к преступной схеме должен нести ответственность, уверен спикер. Он отметил, что личные данные граждан по-прежнему попадают к злоумышленникам из-за недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ.В некоторых случаях убытки жертв мошенников должны покрывать банки, написал председатель ГД в своем телеграм-канале. Только за прошлый год их клиенты потеряли из-за действий злоумышленников девять миллиардов рублей, уточнил спикер.Необходимость ужесточения Володин объяснил почти двукратным ростом числа подобных преступлений за последние полтора года. "В прошлом году аферисты и онлайн-мошенники похитили почти 150 млрд рублей", – написал Володин, добавив, что сумма сопоставима с годовым бюджетом Ставропольского края.Также спикер перечислил самые распространенные методы мошенников. Они направляют ложные сообщения о попавшем в беду родственнике и требуют перевести деньги, рассылают СМС и просят перезвонить на указанный номер, перейти по ссылке, после чего со счета списываются деньги. Кроме того, злоумышленники используют фальшивые выигрыши в лотерею и требуют выплатить "налог" или предоставить данные банковской карты.Необходимо сделать все для защиты граждан от мошенников и поставить злоумышленников в тяжелые условия, заявил спикер. Кроме изменений в законодательство нужно совершенствовать банковские процедуры и регламенты, необходим жесткий контроль со стороны правоохранительных органов, добавил Володин.