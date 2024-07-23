Всего за первые 6 месяцев 2024 года жители региона лишились денежных средств в сумме более 829 миллионов рублей.

За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 69 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий. Потерпевшие от противоправной деятельности аферистов лишились в общей сложности более 31 млн рублей.Статистика: за 6 месяцев 2024 года сотрудниками полиции зарегистрировано более 2 300 преступлений, совершенных в отношении жителей региона с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Материальный ущерб от противоправной деятельности дистанционных аферистов превысил 829 млн рублей (6 месяцев 2023 года – 561 млн рублей).Мошенники, как и ранее, настойчиво предлагали:1. Помочь родственникам, которые якобы совершили смертельное ДТП, уйти от ответственности. Итог: никто из родственников не совершал дорожно-транспортное происшествие.2. Сохранить сбережения путем их перевода на «безопасный счет». Итог: выяснилось, что «безопасного счета» не существует.3. Дополнительный заработок на инвестициях. Итог: быстро и легко заработать не получилось, а потерять деньги – да.Денежных средств в сумме 605 000 рублей лишилась 23-летняя жительница Владимира. Потерпевшая обратилась в полицию 16 июля и рассказала о том, что она откликнулась на предложение дополнительного заработка, а в итоге, следуя указаниям афериста, потеряла свои сбережения.Более 1 000 000 рублей перевел в общей сложности дистанционным мошенникам 50-летний житель Коврова. Мужчина планировал заработать на биржевой платформе, однако вместо этого расстался с крупной суммой денег, большую часть из которой взял в кредит.Еще большей суммы, 2 000 000 рублей, лишился 43-летний житель города Юрьев-Польский. Желая быстро и легко заработать, мужчина, действуя под диктовку дистанционного мошенника, в итоге потерял свои накопления. Мужчина обратился в полицию 17 июля.По всем фактам мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения аферистов.Чтобы не стать очередной жертвой телефонных аферистов, сотрудники региональной полиции рекомендуют:- не сообщать кому-либо номера своих банковских карт в комбинации с CVC-кодом, не выполнять какие-либо действия со своей банковской картой под диктовку неизвестного лица;- не переходить по подозрительным и незнакомым ссылкам, а также ссылкам из спам-писем и СМС-сообщений;- не вкладывать свои деньги в сомнительные фонды, играть на псевдобиржах, которые обещают сверхдоход в кратчайшие сроки, а за вывод уже вложенных денег требуют внушительные суммы;- выбирать надежные пароли и никому их не сообщать.Помните, что мошенники всегда стараются под различными предлогами узнать конфиденциальную информацию о ваших банковских реквизитах, а также используют ваше эмоциональное состояние путем нагнетания ситуация, высказывания угроз, ведь основная цель - это не дать жертве возможность перепроверить информацию и оценить обстановку. Не поддавайтесь! Положите трубку, свяжитесь с близкими людьми, расскажите о звонке, узнайте их мнение. Свои деньги вы заработали трудом, не позволяйте мошенникам легко ими воспользоваться!Также обращаем ваше внимание на нижеприведенные примеры сообщений, которые периодически появляются в группах и чатах известного мессенджера. Откликаясь на них, вы можете стать соучастником противоправной деятельности, связанной с дистанционным мошенничеством или незаконным оборотом наркотических средств.Будьте бдительны и благоразумны!