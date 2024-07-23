АО «ДЭП №7» заплатит штраф в размере 200 000 рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Организация долгое время игнорировала факт,

АО «ДЭП №7» заплатит штраф в размере 200 000 рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Организация долгое время игнорировала факт, что участок трассы М-7 в Гороховецком районе покрыт опасными ямами, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Еще в апреле и мае этого года в ходе обследования дороги выяснилось, что на участке