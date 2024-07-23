Надвигающийся с севера антициклон принесёт новую волну повышения температуры воздуха во...

Надвигающийся с севера антициклон принесёт новую волну повышения температуры воздуха во Владимирской областиСиноптики сообщают, что за формирование условия погоды в 33-м регионе будет отвечать надвигающийся с севера антициклон. Он оттеснит дождевые облака за границы региона, прекратит осадки и начнёт процессы повышения температуры.Завтра (24 июля 2024 года) день во Владимирской области ожидается солнечный, без осадков. Температура воздуха повысится до +24..+26°C. Ночью столбик термометра опустится до +12°C.Ветер северный, 4м/сАтмосферное давление 747-750 мм ртутного столба, что соответствует нормальным показателям.Народный прогноз погоды на 24 июля 2024 годаНаши предки говорили: гулкий гром - к продолжительному ливню, глухой - к тихому дождю. Если паук сидит посреди паутины - к дождю. Существовала в народе и такая примета: много росы в огороде - к неурожаю огурцов и помидоров.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky