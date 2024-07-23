АО «Транснефть-Верхняя Волга» увеличило производительность автоналивного пункта линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская» в посёлке Константиново г.о. Раменский.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» увеличило производительность автоналивного пункта линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская» в посёлке Константиново г.о. Раменский, которая является ключевым узлом поставки нефтепродуктов для Москвы, Московской, а также Владимирской областей.После проведённых мероприятий средняя продолжительность ожидания отгрузки нефтепродуктов водителями автоцистерн сократилась более чем вдвое – до 40 минут при постоянном увеличении объёма налива бензинов и дизельного топлива.Основной целью проекта стало повышение качества работы наливного пункта в интересах потребителей. ЛПДС «Володарская» является техническим сооружением, которое сегодня не имеет аналогов в системе трубопроводного транспорта светлых нефтепродуктов. Особенность станции заключается в возможности раздельно транспортировать по трубопроводам и хранить бензин, дизельное и авиационное топливо. Смесеобразование сводится к минимуму, и сохраняется высокое качество нефтепродуктов.Специалисты проанализировали, а после оптимизировали потоки движения транспортных средств при въезде и на территории наливного пункта. Были организованы дополнительные рабочие места, что позволило снизить время досмотра автоцистерн перед отгрузкой. Также модернизированы автоматические системы электронной очереди и оперативного контроля и управления.Очередной этап проекта предусматривает реконструкцию автоматической системы налива с целью перехода на нижний налив нефтепродуктов. Это позволит повысить оперативность и безопасность отгрузки топлива.