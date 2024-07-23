Президент также подписал указ о награждении режиссера-постановщика Александра Митты орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Shaman. Документ опубликован на официальном портале правовой информации."Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <...> Дронову Ярославу Юрьевичу - артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)", - говорится в сообщении.Президент также подписал указ о награждении режиссера-постановщика Александра Митты орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени