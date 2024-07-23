Ты считаешь себя знатоком кино? Проверь свои способности в нашем тесте!
Ты считаешь себя знатоком кино? Проверь свои способности в нашем тесте!
Кинематограф полон незабываемых моментов и ярких персонажей, но иногда именно эпизодические роли имеют большое влияние на сюжет и запоминаются. Мы подготовили для тебя увлекательный тест, который проверит твою внимательность и знание кино. Готов ли ты узнать культовые фильмы по их эпизодическим ролям? Давай начнем!
Кадр 1:
а) Особо опасен
б) Начало
в) Темный рыцарь
г) Бойцовский клуб
Кадр 2:
а) Прочь
б) Форрест Гамп
в) Секретное окно
г) Хатико
Кадр 3:
а) Темный рыцарь
б) Бегущий по лезвию
в) Матрица
г) Красота по-американски
Кадр 4:
а) Зеленая книга
б) Kingsman: Секретная служба
в) Матрица
г) Красотка
Кадр 5:
а) Форрест Гамп
б) Чикаго семь
в) Взвод
г) Падение империи
Кадр 6:
а) Лицо со шрамом
б) Запах женщины
в) Волк с Уолл-Стрит
г) Третий лишний
Кадр 7:
а) Начало
б) Грань будущего
в) Отступники
г) Бойцовский клуб
Кадр 8:
а) Однажды в Америке
б) Американская история X
в) Побег из Шоушенка
г) Клуб Завтрак
Ответы:
1-в, 2-г, 3-в, 4-а, 5-а, 6-в, 7-а, 8-в