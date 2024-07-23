Ты считаешь себя знатоком кино? Проверь свои способности в нашем тесте!

Ты считаешь себя знатоком кино? Проверь свои способности в нашем тесте!Кинематограф полон незабываемых моментов и ярких персонажей, но иногда именно эпизодические роли имеют большое влияние на сюжет и запоминаются. Мы подготовили для тебя увлекательный тест, который проверит твою внимательность и знание кино. Готов ли ты узнать культовые фильмы по их эпизодическим ролям? Давай начнем!Кадр 1:а) Особо опасенб) Началов) Темный рыцарьг) Бойцовский клубКадр 2:а) Прочьб) Форрест Гампв) Секретное окног) ХатикоКадр 3:а) Темный рыцарьб) Бегущий по лезвиюв) Матрицаг) Красота по-американскиКадр 4:а) Зеленая книгаб) Kingsman: Секретная службав) Матрицаг) КрасоткаКадр 5:а) Форрест Гампб) Чикаго семьв) Взводг) Падение империиКадр 6:а) Лицо со шрамомб) Запах женщиныв) Волк с Уолл-Стритг) Третий лишнийКадр 7:а) Началоб) Грань будущегов) Отступникиг) Бойцовский клубКадр 8:а) Однажды в Америкеб) Американская история Xв) Побег из Шоушенкаг) Клуб ЗавтракОтветы:1-в, 2-г, 3-в, 4-а, 5-а, 6-в, 7-а, 8-в