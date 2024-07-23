В результате серьезного ДТП во Владимире перевернулся микроавтобус
Вечером 22 июля 2024 года...
В результате серьезного ДТП во Владимире перевернулся микроавтобус
Вечером 22 июля 2024 года недалеко от микрорайона Юрьевец во Владимире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По сведениям очевидцев столкнулись фура и микроавтобус.
В результате аварии автобус перевернулся.
На месте происшествия находились две машины реанимации, пожарные службы и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото: Мария Сулимова ГТРК "Владимир"