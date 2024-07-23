В результате серьезного ДТП во Владимире перевернулся микроавтобус Вечером 22 июля 2024 года...

В результате серьезного ДТП во Владимире перевернулся микроавтобусВечером 22 июля 2024 года недалеко от микрорайона Юрьевец во Владимире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По сведениям очевидцев столкнулись фура и микроавтобус.В результате аварии автобус перевернулся.На месте происшествия находились две машины реанимации, пожарные службы и сотрудники ГИБДД.Обстоятельства ДТП уточняются.Фото: Мария Сулимова ГТРК "Владимир"