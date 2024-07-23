Во Владимирской области гендиректор общества с ограниченной ответственностью получил реальный срок...

Во Владимирской области гендиректор общества с ограниченной ответственностью получил реальный срок за мошенничество в крупном размереУправлением ФСБ России по Владимирской области пресечена противоправная деятельность генерального директора ООО «Промэнерго», причастного к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере.В пресс-службе УФСБ по Владимирской области рассказали, в 2015 году указанный гражданин из корыстных побуждений фиктивно получил статус ТСО (территориальной сетевой организации) для ООО «Промэнерго», предоставив в адрес департамента цен и тарифов администрации Владимирской области документы, якобы, подтверждающие соответствие определенным критериям, указанным в законодательстве.Таким образом за период с 2016 г. по 2019 г. фигурантом в рамках взаиморасчетов между подконтрольным ООО «Промэнерго» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - филиала «Владимирэнерго» получены более 25 млн. рублей.В феврале 2021 года возбуждено уголовное дело.В июне 2024 года Октябрьским районным судом г.Владимира фигурант признан виновным в совершении преступления."Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками собрана достаточная доказательственная база причастности фигуранта к совершению особо крупного мошенничества. Судом мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky