«Кубок Золотого Кольца» по конкуру прошел в конноспортивном клубе «Вереница» в Собинском районе. Турниров по конному спорту с таким размахом в области еще не было: более 150 участников, 9

«Кубок Золотого Кольца» по конкуру прошел в конноспортивном клубе «Вереница» в Собинском районе. Турниров по конному спорту с таким размахом в области еще не было: более 150 участников, 9 регионов, 3 дня. При этом еще год назад соревнование было только областным. Конкур – это соревнования по преодолению препятствий. Относится к одним из самых зрелищных видов конного