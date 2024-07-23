Певица Анна Семенович рассказала, почему ей было стыдно за свое поведение.

Певица Анна Семенович рассказала, почему ей было стыдно за свое поведение.В недавнем интервью Анна Семенович призналась, как на пике популярности она ощутила себя особенной и более значимой, чем окружающие. Это состояние, когда внимание поклонников и успех порождают чувство собственной исключительности, знакомо многим знаменитостям. Обычно это называют "звездной болезнью". "Мне казалось, что я очень важна и важнее всех остальных, и вообще я такая вот звезда", – сказала артистка.Семенович не стала скрывать, что подобное восприятие себя иногда приводило к не самым лучшим поступкам. Она рассказала, что несколько раз вела себя недостойно. Но именно осознание своих ошибок и чувство глубокого стыда помогли ей пересмотреть свое поведение. Стыд вернул ее к реальности и позволил снова обрести внутренний баланс."Я человек очень добрый по своей сути и отзывчивый", – отметила певица.Анна Семенович также подчеркнула, что понимание важности своей профессии сыграло ключевую роль в этом процессе. Она осознала, что быть звездой — это такая же значимая работа, как и любая другая профессия, будь то врач, учитель или психолог. Эта мысль помогла ей найти гармонию и вернуться к более скромному и уравновешенному состоянию.