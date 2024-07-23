За год спрос на отдых в Суздале вырос на 59% Статистику по запросу издания Газета.ру предоставили...

За год спрос на отдых в Суздале вырос на 59%Статистику по запросу издания Газета.ру предоставили в пресс-службе сервиса "Островок".Город-юбиляр лидирует в направлении "экскурсионный туризм". Выросло и число бронирований во Владимире - аж на 53%.Среди курортных направлений рост отмечается в Судаке, Алуште и Ялте. Среди регионов для активного отдыха по приросту спроса лидирует Камчатский край.Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения по стране в августе составляет 5 800 рублей. Рост за год - плюс 21%.