Главная выставка страны приглашает в волонтерский корпус Амбассадоры ВДНХ, сейчас в нем задействованы около 500 человек.

Главная выставка страны приглашает в волонтерский корпус Амбассадоры ВДНХ, сейчас в нем задействованы около 500 человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Главная выставка страны идет навстречу всем, кто полон энергии и стремления развиваться. Все желающие могут присоединиться к волонтерскому корпусу Амбассадоры ВДНХ. Это команда единомышленников, которая помогает обеспечивать интересное и комфортное пребывание посетителей на территории выставки и не только. Сейчас в волонтерском корпусе ВДНХ задействованы около 500 человек. Из них 315 – представители молодежи. В команде ждут открытых, коммуникабельных и активных людей в возрасте от 16 лет. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить анкету на сайте. Ответ придет в течение недели, – говорится в сообщении.Волонтеры ведут работу по гостеприимному, культурному и событийному направлениям. Они получают увлекательный и полезный опыт организации масштабных городских, всероссийских и международных фестивалей или отдельных мероприятий, заботятся об уникальных объектах, обладающих исторической и культурной ценностью. Среди их повседневных дел – координация посетителей на территории, помощь в поиске нужной информации, создание дружелюбной атмосферы, информирование гостей о событиях и мероприятиях. Также волонтеры помогают в работе музеев ВДНХ, участвуют в пополнении фондов, сохранении и популяризации культурного наследия выставки. Студенты архитектурных и художественных учебных заведений получают шанс обогатить знания и приобрести профессиональные навыки. Они регулярно встречаются с архитекторами и реставраторами, знакомятся с историческими павильонами, узнают о работах, проводимых на выставке в рамках реставрации и реконструкции различных объектов, и об используемых технологиях.Стоит отметить, что ВДНХ сотрудничает с Мытищинским филиалом Московского государственного технического университета имени Баумана. Для студентов университета, обучающихся по направлению Ландшафтная архитектура, организуются выездные занятия, на которых ребята изучают виды древесных и травянистых растений, типы цветочного оформления, архитектурные стили, малые архитектурные формы и многое другое.Волонтеры корпуса Амбассадоры ВДНХ не только имеют возможность принимать участие в масштабных событиях города и страны, но и могут бесплатно посещать музеи, выставки и каток ВДНХ, мастер-классы, тренинги и экскурсии, получать скидки партнеров выставки. Амбассадорам предоставляется фирменная экипировка, их угощают бесплатными обедами в дни работы на территории выставки. Волонтерская деятельность официально учитывается на портале dobro.ru, записи вносятся в личную книжку, а участникам объявляется благодарность.