Дни.ру провели опрос в Instagram. Выяснилось, как пользователи соцсети относятся к решению о распределении денег, собранных в свое время на лечение от рака Жанны Фриске.

"Дни.ру" провели опрос в Instagram. Выяснилось, как пользователисоцсети относятся к решению о распределении денег, собранных в свое время налечение от рака Жанны Фриске.Стало известно, что "Русфонд"оплатит лечение пятерых больных онкологией детей. Оказалось, что далеко не все фолловерысчитают такое, казалось бы, гуманное решение, правильным и справедливым.Некоторые обрушились скритикой и на родителей покойной Жанны Фриске. "Лечить надо за счет бюджета.Позорники", "Странно, что они чужие деньги, собранные на лечение и непонадобившиеся, присвоили нагло себе, ведь они же хотели спасти ее любымипутями, и народ им помог… Фу, просто позорят память своей дочери…", "Родителиочернили память дочки, противно", – высказались подписчики аккаунта "Дни.ру" всоцсети.Справедливости ради стоитотметить, что ряд интернет-пользователей отметили, что направить средствабольным детям – хорошее дело и пожелали им скорейшего выздоровления. Нашлисьи те, кто попросил материальной помощи себе.Напомним, причиной смертиявилось тяжелое онкологическое заболевание – глиобластома – неоперабельнаяопухоль мозга. От подобной болезни также скончались МихаилЗадорнов и ДмитрийХворостовский. умерла 15 июня2015 года в загородном доме в Балашихе. Похоронили певицу на Николо-Архангельском кладбище в Москве.