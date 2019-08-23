Певица Наргиз в срочном порядке записывает новый альбом и программу для гастрольного тура. После разрыва деловых отношений с лейблом продюсера Максима Фадеева MALFA звезда осталась у разбитого корыта, потеряв права на песни.

Певица Наргиз в срочном порядкезаписывает новый альбом и программу для гастрольного тура. После разрываделовых отношений с лейблом продюсера Максима Фадеева MALFA звезда осталась уразбитого корыта, потеряв права на песни.Поклонники больше не смогут услышатьполюбившиеся композиции в исполнении Наргиз Закировой, и это их очень расстраивает.В микроблоге певицы фанаты клянут Максима Фадеева на чем свет стоит, и вспоминаютисторию другой артистки продюсера – Линды.Между тем ,которая не понаслышке знает, как работает шоу-бизнес, в этом вопросе полностьюна стороне Максима Фадеева. По словам артистки, продюсер действует в рамкахправового поля. Скорее всего он изначально предложил певице Наргиз договор, покоторому права на треки переходят в собственность лейбла."Хочется спросить: "Наргиз, а тыкогда подписывала договор, ты читала условия?" Я считаю, что виныФадееваникакой нет, он изначально дал договор, где все указано по пунктам, вы должнычитать, потом подписывать, а не после завершения договора вспоминать о том, чтовам песни больше не принадлежат!" – ткнула носом Есаян Закирову.По словам Кристины, – замечательнаяартистка, которая не пропадет без лейбла Фадеева.Есаян уверена, что в скором времени бывшая подопечная Фадеева поразитсвоих слушателей очередной композицией."Что касается Фадеева, я не знаю,какие у него планы на будущее, какие отношения у него есть или были с ,но это не должно было повлиять на совместную работу! Я бы продлила контракт ипродолжила бы работать с Наргиз. Надеюсь, мои слова от сердца дойдут до этихобоих сторон", – рассудила Кристина Есаянв беседе с корреспондентом "Дни.ру".