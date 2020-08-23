Сторонники оппозиции подошли вплотную к резиденции Александра Лукашенко. Белорусского президента немедленно эвакуировали.

Сторонники оппозиции подошли вплотную к резиденции Александра Лукашенко. Белорусского президента немедленно эвакуировали.В Сети распространилась видеозапись, на которой Александр Лукашенко покидает вертолет и направляется в сторону Дворца Независимости. Президент запечатлен в бронежилете и с оружием в руках. Рядом с ним идут силовики."Там никого не осталось?", – спрашивает Лукашенко у сопровождающих.Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", видеозапись была сделана час назад. На кадрах можно заметить, что у президента нет обоймы. По некоторым данным, за Лукашенко следует его младший сын Николай. Молодой человек тоже вооружен.Днем 23 августа в Минске начался марш против действующего президента. По предварительным данным, на улицы столицы вышли десятки тысяч человек. Они требуют, чтобы Александр Лукашенко немедленно покинул пост.Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко. С итогами голосования не согласились большинство граждан. Они обвинили власти в фальсификации.В ряде крупных городов прошли уличные шествия. В некоторых местах акции протеста жестко подавлялись. Десятки человек пожаловались на избиения со стороны силовиков. Руководство страны в свою очередь заявило, что насилие в отношении демонстрантов было оправдано.