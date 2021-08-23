Биткоин достиг $50 000, это его максимальная цена с мая. Курс биткоина с апрельского рекорда в $64 000 падал ниже $30 000, но с середины июля криптовалюта неуклонно росла.

Биткоин в ночь на понедельник преодолел отметку в $50 000. По данным CoinDesk, цифровая монета поднялась выше этого уровня около 5:40 по московскому времени.Стоимость криптовалюты достигла отметки в $50 000 впервые с мая. В апреле биткоин достиг $64 000, но в ходе распродаж криптовалют в июне и июле его цена опускалась ниже $30 000. С середины июля, отмечает CNBC, стоимость биткоина неуклонно росла. Другие цифровые монеты также дорожали. Так, эфир вырос в цене примерно на 2% и торговался выше отметки $3300. Это не первый раз, когда мы пересекаем эту ключевую веху, но, учитывая достижения в отрасли в последнее время, $50 000, безусловно, кажутся оправданными в настоящее время, — сказал CoinDeck генеральный директор Quantum Economics Мати Гринспен.Одной из основных причин снижения стоимости цифровой валюты эксперты называли возобновление давления на криптоиндустрию со стороны китайских властей. В результате этого давления майнеры биткоина вынуждены были переместиться из Китая в другие страны. Однако в последние дни позитивное влияние на криптовалютный рынок оказали две новости. На прошлой неделе криптобиржа Coinbase заявила, что купит криптовалюту на $500 млн на свой баланс и выделит 10% прибыли в портфель криптоактивов, а PayPal заявила, что запустит свой сервис, позволяющий людям покупать, держать и продавать цифровые валюты в Великобритании, отмечает CNBC.