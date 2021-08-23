За полгода это второе подобное происшествие в местной епархии.

В Муроме обрушилась стена возле Свято-Благовещенского мужского монастыря.«Вот и дождались», - написали под фото священнослужители, которые опубликовали снимок с разрушениями в Инстаграме обители.Очевидно, что произошедшее не стало для них неожиданностью.Напомним, что за полгода это уже . Весной не выдержала одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря. В обоих случаях кладка долгие годы была под наклоном. Угроза обрушения существовала больше 10 лет.Оба храма являются объектами культурного наследия федерального значения. Однако для предотвращения случившегося результативных мер принято не было.Ранее мы сообщали, что на заседании благотворительного фонда «Владимирская Русь», который занимается восстановлением православных храмов и святынь Владимирской области, стала известна дальнейшая судьба стены Свято-Троицкого женского монастыря, в середине апреля.«Хочу подчеркнуть, что ремонту предшествует сложный порядок - экспертиза, разработка проектной документации, а уже потом реставрация. Эти процессы запущены. Объект будет восстановлен», - сообщил Владимир Сипягин.Конкретные сроки начала работ пока не называются.«Из-за особого статуса монастыря, после обвала сооружения, мы не предпринимали никаких действий. Возвели лишь временный металлический забор», - уточнили в Муромской епархии.Напомним, что в местной святыне хранятся мощи благоверных Петра и Февронии Муромских.