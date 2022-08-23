В Финляндии назревает революция, предупреждают эксперты. Общество расколото надвое.

В Финляндии назревает революция, предупреждают эксперты. Общество расколото надвое.Скандалы вокруг премьер-министра Финляндии Санны Марин, нищета и тяжелое положение граждан и прекращение отношений с Россией приведут страну к катастрофе, считают эксперты. Журналист Хейсканен уверен, что в скором времени там начнется революция.Из-за плохого отношения к премьеру в стране зреет недовольство людей, сообщает . Беспорядки могут начаться где угодно и перерасти в итоге в огромный снежный ком, который растопчет государственность Финляндии.Выступая перед прессой на ежегодном саммите, премьеру пришлось оправдываться за фото, которое появилось в Сети. На снимке ее друзья задирают майки, показывая голую грудь, и ведут себя безобразно. Такое поведение просто позорит страну перед европейскими коллегами.Журналист также рассказал, что президент Финляндии Саули Ниинисте считает отношения с Россией почти законченными. По его прогнозам, они уже могут больше никогда не восстановиться. Таким образом финны могут "отрезать провода, которые идут к Москве".От всей этой ситуации страдают сами граждане Финляндии, которые дружелюбны по отношению к России. Также пострадают и россияне, которые приезжают в Финляндию. Общество в Финляндии просто оказалось расколото надвое.