В Кольчугинском районе прокуратура провела проверку соблюдения требований жилищного...

В Кольчугинском районе прокуратура провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства, регулирующего вопросы сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.Установлено, что многоквартирные дома № 1, 5 по улице Октябрьская поселка Бавлены Кольчугинского района признаны аварийными и подлежащими сносу, их жильцы расселены.Однако, администрацией поселения меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц в здание и обеспечивающие безопасность окружающих, не приняты.Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокурор обратился с иском в Кольчугинский городской суд о возложении обязанности на администрацию Бавленского сельского поселения осуществить снос аварийных домов.Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения контролируется прокуратурой.Фото https://www.pxfuel.com/