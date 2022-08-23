Прокуратура совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора провела проверку по факту...

Прокуратура совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора провела проверку по факту частичного обрушения потолочного покрытия в МБДОУ «Детский сад № 61» во Владимире.Напомним, в помещениях детского сада в группе дневного пребывания детей, расположенной на 2 этаже, имелись протечки потолка, в двух спальных помещениях из-за влажности произошло частичное обрушение потолочного покрытия.По результатам проверки прокурором в Октябрьский районный суд было направлено исковое заявление об обязании администрации города обеспечить финансирование проведения ремонтных работ и возложении обязанности на образовательное учреждение по фактическому устранению недостатков.Благодаря вмешательству прокуратуры администрацией города выделены необходимые денежные средства, в детском саду осуществлен ремонт спальных помещений и крыши.Фото из архива ГТРК "Владимир"