Центральный парк культуры и отдыха города Владимира получил почётный статус лауреата на самой престижной Всероссийской парковой премии «Парки России» и вошёл в топ-4 лучших парков нашей

Центральный парк культуры и отдыха города Владимира получил почётный статус лауреата на самой престижной Всероссийской парковой премии «Парки России» и вошёл в топ-4 лучших парков нашей страны. За звание лучшего паркового сообщества боролись 459 муниципальных образований из 89 субъектов России. Церемония награждения победителей и лауреатов премии прошла в Москве 22 апреля. Владимирский Центральный парк представил