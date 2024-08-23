Бывший любовник Ольги Бузовой снова оказался в центре скандала. ПОлучивший условный срок Радий Лебедев обманул полузащитницу футбольного клуба Зенит Лину Якупову на сумму более 11 миллионов рублей.

Бывший любовник Ольги Бузовой снова оказался в центре скандала. ПОлучивший условный срок Радий Лебедев обманул полузащитницу футбольного клуба "Зенит" Лину Якупову на сумму более 11 миллионов рублей.По словам Якуповой, Лебедев предложил ей выгодные условия для покупки автомобилей с целью их последующей перепродажи. Спортсменка доверилась ему и на протяжении двух лет сотрудничала с ним, надеясь на прибыль. Однако вскоре выяснилось, что Радий несколько раз обманывал ее, оставляя без машин и денег.В 2023 году он обратился к Якуповой с просьбой о помощи, утверждая, что у него возникли проблемы с законом и ему срочно нужны средства на адвоката. Спортсменка, желая поддержать его, взяла четыре кредита и перевела все деньги Лебедеву. Позже она поняла, что стала жертвой мошенничества.Общий ущерб от действий Лебедева составляет 11 миллионов рублей. За все время сотрудничества он вернул лишь 900 тысяч и перестал выходить на связь. После этого Якупова решила обратиться в полицию, и правоохранительные органы задержали обманщика.Интересно, что на фоне этого скандала вновь вспоминается другой бывший бойфренд Бузовой — Денис Лебедев. Он также не обошелся без скандалов, утверждая, что артистка просила у него деньги, когда они встречались. В одном из своих интервью он рассказал, что даже давал ей деньги на жизнь и просил выписку со счета. По его словам, отношения с Бузовой закончились не лучшим образом, и у него остались теплые чувства к ней.Денис высказал сожаление по поводу того, как они расстались, отметив, что у Ольги могли быть свои внутренние проблемы и страхи, которые повлияли на их отношения. Он считает, что им не хватило возможности обсудить все недоразумения и разногласия.