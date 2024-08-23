Для гостей подготовили тематические мастер-классы, выступления кавер-групп и выставку автомобилей и велосипедов

В усадьбе Воронцово 24 августа проведут второй московский кастом-фестиваль. Любители уникальных автомобилей продемонстрируют свои проекты, познакомят гостей с кастом-культурой и пообщаются с единомышленниками.Обменяться опытом благодаря фестивалю могут и автоклубы. Его главной темой в этом сезоне станут машины Волга и Москвич — легенды советской и российской автомобильной промышленности. Кроме того, посетителям представят кастом-велосипеды, расскажут об их особенностях и преимуществах.Фестиваль продлится с 11:00 до 21:00. На сцене выступят кавер-группы, а для детей проведут занятия по робототехнике. Кроме того, в программу вошли тематические мастер-классы, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. Вход на все площадки свободный.Первый московский кастом-фестиваль провели в парке Яуза в сентябре 2023 года. Его гостями стали свыше 2,5 тысячи человек, было представлено более 20 автомобилей.