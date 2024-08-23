Во Владимирской области двух курьеров мошенников будут судить за обман стариков на 1,2 млн.

Двое жителей региона Владимир предстали перед судом в Петушках за обман пенсионеров на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области 23 августа, потерпевшими стали пять пожилых людей.По версии следственных органов, мужчины вступили в сговор с мошенниками с целью незаконного завладения средствами. Они звонили пенсионерам, выдавая себя за их родственников, знакомых или представителей правоохранительных органов, и сообщали о том, что их близкие попали в аварию. Чтобы избежать уголовной ответственности, требовали денежные выплаты.После разговора мошенники приезжали к пожилым людям и забирали деньги. Полученные средства они переводили на счета, принадлежащие преступникам, оставляя часть себе.В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба и в крупном размере).