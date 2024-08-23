Шоумен Сергей Зверев рассказал о совете, который дал балерине Анастасии Волочковой.

Шоумен Сергей Зверев рассказал о совете, который дал балерине Анастасии Волочковой.Анастасия Волочкова не раз рассказывала о своем скудном питании. По словам балерины, в основном ее меню ограничивается салатами. Артистка старается придерживаться стройной фигуры, чтобы ей ничто не мешало заниматься любимым делом. Однако Сергей Зверев считает, что танцовщице все-таки стоит пересмотреть рацион.Во время недавней беседы с журналистами бывший стилист рассказал, что, встретив Волочкову на мероприятии в Екатеринбурге, как похвалил, так и отругал ее за внешний вид. Мол, видно, что балерина ограничивает себя в еде. Сергей рассказал, что он заставил Анастасию поесть хотя бы рыбу, чтобы ее организм получил необходимые микроэлементы."Если ею заниматься, то она поддается", – высказался экс-стилист о балерине.По словам Зверева, Волочковой нужно рассмотреть для себя японскую кухню. Шоумен вспомнил свою поездку в Японию, где был поражен внешним видом местных женщин – было непонятно, кому сколько лет. Сергей сделал вывод, что японки выглядят хорошо во многом благодаря питанию.При этом Сергей Зверев понимает стремление Анастасии Волочковой к сохранению фигуры. "Она же не должна быть коровой балетной. Она соответствует профессии", – заключил 60-летний шоумен.